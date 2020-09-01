Усиление ветра ожидается в Республике днем 26 сентября

Усиление ветра до 20 м/с ожидается местами на территории Республики днем 26 сентября. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 26 сентября в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

25 сентября — Луганск