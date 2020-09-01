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В Славяносербске сняли жесткий карантин

robot Сегодня, 17:300Новости
В Славяносербске сняли жесткий карантин
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) отменила строгие ограничения на территории поселка городского типа (пгт) Славяносербск, введенные ранее с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Снять ограничения, введенные на территории пгт Славяносербск Славяносербского района в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. протокола ЧСПК. Срок — с 23:00 25 сентября 2020 года» — сказано в протоколе заседания ЧСПК.
В пресс-службе отметили, что ограничения сняты «в связи с локализацией очагов инфекции COVID-19». Красота и здоровье - Сегодня, 17:17 39

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