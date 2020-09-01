В Луганске продолжают ужесточать карантинные условия
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) запретила туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные поездки организованных групп детей, школьников и студентов.
Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Комиссией было принято решение с 23:00 27 сентября 2020 года и до особого распоряжения запретить туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные поездки организованных групп детей, учащихся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений», — говорится в сообщении.
Также ЧСПК рекомендовала главам администраций городов и районов сократить проведение массовых мероприятий. Красота и здоровье - Сегодня, 17:00 162
Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Комиссией было принято решение с 23:00 27 сентября 2020 года и до особого распоряжения запретить туристические, экскурсионные, культурно-развлекательные и иные поездки организованных групп детей, учащихся общеобразовательных, средне-специальных и высших учебных заведений», — говорится в сообщении.
Также ЧСПК рекомендовала главам администраций городов и районов сократить проведение массовых мероприятий. Красота и здоровье - Сегодня, 17:00 162
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