За неделю КПВВ в Станице Луганской смогли пересечь менее 20 тысяч человек



За неделю через этот КПВВ проследовали 19663 человека, в том числе в сторону Луганска прошло 10 тысяч 889 человек, а на контролируемую территорию — 8 тысяч 774 человек.

Как ранее информировал журналисты, на прошлой неделю на КПВВ «Станица Луганская» пересекли линию разграничения более 22,5 тысяч человек.

Напомним, по решению командующего операции Объединенных сил открыты для пропуска через линию разграничения три КПВВ. Согласно осеннему графику контрольные пункты работают ежедневно с 07.00 до 18.30.

Каким будет поток людей через КПВВ в Станице теперь трудно прогнозировать: сегодня в Луганске вступил в силу Указ, что луганчане могут пересекать КПВВ не чаще одного раза в месяц. Новости Региона - Сегодня, 17:19 66 Пропускные операции в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» осуществляются ежедневно. Об этом сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.За неделю через этот КПВВ проследовали 19663 человека, в том числе в сторону Луганска прошло 10 тысяч 889 человек, а на контролируемую территорию — 8 тысяч 774 человек.Как ранее информировал журналисты, на прошлой неделю на КПВВ «Станица Луганская» пересекли линию разграничения более 22,5 тысяч человек.Напомним, по решению командующего операции Объединенных сил открыты для пропуска через линию разграничения три КПВВ. Согласно осеннему графику контрольные пункты работают ежедневно с 07.00 до 18.30.Каким будет поток людей через КПВВ в Станице теперь трудно прогнозировать: сегодня в Луганске вступил в силу Указ, что луганчане могут пересекать КПВВ не чаще одного раза в месяц. Новости Региона - Сегодня, 17:19 66

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