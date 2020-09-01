Народный Совет ввел админответственность за нарушения при операциях с драгметаллами

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Кодекс Луганской Народной Республики об административных правонарушениях в части совершенствования административной ответственности в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней".

Председатель парламентского комитета по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий проинформировал, что целью принятия закона является "усовершенствование правового регулирования вопросов административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней".

"Закон предусматривает ответственность за ведение деятельности, связанной с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, без постановки на специальный учет либо несвоевременное представление заявления о внесении изменений в карту специального учета (статья 15.61), за незаконную добычу драгоценных металлов или драгоценных камней либо последующее совершение операций с незаконно добытыми драгоценными металлами или драгоценными камнями (статья 15.62), незаконный аффинаж драгоценных металлов либо последующее совершение операций с незаконно аффинированными драгоценными металлами (статья 15.63), нарушение обязательных требований при обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них (статья 15.64)", – рассказал он.

Белецкий добавил, что административная ответственность также предусмотрена за нарушение обязательных требований к учету и хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, представлению отчетности или проведению инвентаризации (статья 15.65).

25 сентября — Луганск