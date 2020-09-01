Сотрудники "Лугансктепла" подготовили к зиме 95% теплосетей столицы Республики

Специалисты управления "Лугансктепло" государственного предприятия "Луганскгаз" подготовили к отопительному сезону 95% тепловых сетей столицы Республики. Об этом сообщила пресс-служба "Луганскгаза".

"Из общего количества тепловых сетей, состоящих на балансе управления, подготовлены к работе в осенне-зимний период 95%", – говорится в сообщении.

Начальник управления "Лугансктепло" Юлия Ткачева уточнила, что его работники выполнили на подготовленных участках ремонт трубопроводов и запорной арматуры.

"В результате проведения гидравлических испытаний тепловых сетей с начала межотопительного периода выявлено более 1000 порывов, 96% из которых уже устранены", – сообщила она.

В ведомстве добавили, что из 130 городских котельных остановочный ремонт прошли 127, или 98%, работы продолжаются в трех котельных.

"На всех тепловых пунктах уже были проведены необходимые технические мероприятия", – отметили на предприятии.

25 сентября — Луганск