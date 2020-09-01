Спецгашение марки, посвященной актеру Сергею Бондарчуку, прошло в Луганске (ФОТО)

Специальное гашение художественной почтовой марки "100 лет со дня рождения Сергея Бондарчука" прошло в луганском кинотеатре "Русь". Об этом сообщило государственное унитарное предприятие "Почта ЛНР"."25 сентября 2020 года в луганском кинотеатре "Русь" перед началом показа кинофильма "Они сражались за Родину" (одним из режиссеров которого является Бондарчук – примечание ЛИЦ), прошла презентация и спецгашение художественной почтовой марки, приуроченной к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука", - говорится в сообщении.К юбилейной дате "Почта ЛНР" выпустила конверт первого дня и специальный почтовый штемпель первого дня для проведения тожественной процедуры специального гашения, в которой приняли участие советник главы ЛНР по вопросам казачества, кадетского образования и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко, первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков, первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко, исполняющая обязанности министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины и Луганской Народной Республики Михаил Голубович.Сергей Федорович Бондарчук (25 сентября 1920 года – 20 октября 1994 года) – советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, педагог. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР.25 сентября — Луганск