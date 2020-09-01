Народный Совет внес изменения в УК и УПК в части профилактики распространения наркомании

Депутаты Народного Совета ЛНР в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Луганской Народной Республики и статьи 153 и 154 Уголовно-процессуального кодекса Луганской Народной Республики".

"В настоящий момент с целью профилактики распространения наркомании в воинских частях для военнослужащих по контракту проводится химико-токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов", – рассказал депутат Максим Уваров.

Он напомнил, что "действующим законодательством, в частности подпунктом "а" части 2 статьи 277 Уголовного кодекса ЛНР, предусмотрена повышенная уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга", при этом "квалифицирующий признак, отягчающий вину, определен исходя из факторов повышенного риска негативных последствий для объекта преступного посягательства, общественной и государственной безопасности".

"Наряду с этим не устанавливается квалифицирующего признака – сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный на территории воинской части. А ведь продажа наркотиков военнослужащим на территории части обладает повышенной степенью общественной опасности и требует установления соответствующего уровня ответственности. В связи с этим принятым законом подпункт "а" части 2 статьи 277 Уголовного кодекса ЛНР дополняется словами "на территории воинской части", – проинформировал депутат.

25 сентября — Луганск