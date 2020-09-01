В Луганске предприятиям настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим работы
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции рекомендовала перейти на дистанционный режим работы юридическим лицам, имеющим такую возможность. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Рекомендовать руководителям всех учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории ЛНР, рассмотреть возможность организации дистанционного режима работы и содействовать работникам в переходе на такой режим при условии сохранения функциональных и производственных возможностей учреждения/ организации/ предприятия с сохранением заработной платы», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
В пресс-службе отметили, что решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер. Экономика - Сегодня, 18:00 457
«Рекомендовать руководителям всех учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории ЛНР, рассмотреть возможность организации дистанционного режима работы и содействовать работникам в переходе на такой режим при условии сохранения функциональных и производственных возможностей учреждения/ организации/ предприятия с сохранением заработной платы», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
В пресс-службе отметили, что решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер. Экономика - Сегодня, 18:00 457
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