Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В Луганске предприятиям настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим работы

robot Сегодня, 19:4513Новости
В Луганске предприятиям настоятельно рекомендуют перейти на дистанционный режим работы
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции рекомендовала перейти на дистанционный режим работы юридическим лицам, имеющим такую возможность. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
«Рекомендовать руководителям всех учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории ЛНР, рассмотреть возможность организации дистанционного режима работы и содействовать работникам в переходе на такой режим при условии сохранения функциональных и производственных возможностей учреждения/ организации/ предприятия с сохранением заработной платы», — говорится в протоколе заседания ЧСПК.
В пресс-службе отметили, что решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер. Экономика - Сегодня, 18:00 457

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: