Синоптики прогнозируют днем 26 сентября в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 26 сентября будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 25 сентября до 21:00 26 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 24-29 градусов тепла", - предупреждают синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 10-12 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 26 сентября метеорологи отмечали в 1883 году – минус 2,5 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1937 году и составляла плюс 32,4 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 26 сентября – 05:43, время захода – 18:45. Продолжительность светового дня составит 13 часов 02 минуты.

По предварительному прогнозу, 27 сентября сохранится теплая, ветреная погода, обусловленная влиянием области повышенного давления. 28 сентября в условиях влияния ложбины северо-западного циклона ожидается облачная и прохладная погода, ночью местами пройдет слабый кратковременный дождь с грозой, днем осадки прекратятся.

25 сентября — Луганск