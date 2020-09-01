Украинская полиция возьмет на учет всех пользователей соцсети "Вконтакте" в стране

"Мы сегодня занимаемся этими вопросами, специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси... Мы считаем, что в ближайшее время с помощью наших иностранных партнеров этот вопрос будет решен", — сообщил Данилов.

"Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, мы обо всех этих пользователях будем иметь понимание. Они будут все на учете находиться. Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией уже с нашей полицией и силовыми структурами", — добавил секретарь СНБО.

Украинские пользователи социальной сети "Вконтакте" будут взяты на учет в полиции. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на онлайн-конференции "Перспективы диджитализации страны и риски кибербезопасности".По его словам, украинские пользователи сети Интернет "должны понимать свою ответственность".