Яблочный спас по польски
Не успели фермеры княжества польского оправиться от российского продовольственного эмбарго, как тут Александр Григорьевич решил окончательно добить одну из прибыльнейших отраслей польского сельского хозяйства.
Не став долго разглагольствовать и пугать обещаниями Лукашенко просто взял и перекрыл в одночасье границу.
Удачней время было сложно придумать. Осень самое время сбора урожая и все производственные мощности поляков были задействованы именно на импорте яблок в Беларусь, а после переклейки этикеток и в России.
Ведь, что греха таить, баловались беларусы поставкой польских яблок в обход эмбарго России, выдавая их либо за беларусские, либо за македонские.
Политика многовекторности в отношении с соседями как раз и сыграла против Лукашенко. Не ценят поляки многовекторности, вечно обиженные народ постоянно требует к себе особого отношения. Ну что ж получите.
Александр Григорьевич лихо заколотил окно в продовольственную Европу, закрылась последняя лазейка.
Сотни тонн яблочной продукции попросту сгниют на границе, не принес доход польским фермерам, обрушив рынок туда и поступления в бюджет.
Но как говорил один известный руководитель «Одними помидорами тут не отделаться», батька решил добить поляков окончательно запретив ввоз любых продовольственных и не продовольственных товаров из соседнего государства.
Не секрет, что большинство приграничных дешевых супермаркетов были построены именно для закупки беларусами «европейских» товаров.
Однако «европой» в этих супермаркетах даже и не пахло. У поляков просто природный дар впаривать подделки под видом качественных европейских товаров. В тех же приграничных районах существуют целые цеха, которые занимаются переклейкой этикеток «Made in China» на солидные с европейским флагом «Made in EU».
Также не секрет, что на китайских заводах польские представители организуют производство товаров под брендом «Made in Poland».
Вот такой не хитрый маркетинговый ход и дешевые китайские товары, поменяв только наклейку становятся элитными европейскими.
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