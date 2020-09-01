Сегодня началась великая сетевая война Украины с «государством-агрессором». Россия, естественно, первой вторглась на суверенное информационное поле нашей нации. Поэтому секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов нанес решительный удар по распоясавшейся российской социальной сети «ВКонтакте». На очереди интернет-магазины «захватчика» и торренты, где украинские патриоты все еще могут по ошибке скачать сериалы, прославляющие НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ.Все началось с неуловимого «прокси». В одно суровое утро, когда Данилов, как всегда, ловил отходняки после традиционной дозы алкоголя, выяснилась страшная вещь. Оказывается, русские вшили в программное обеспечение сети «ВК» некое обновление, которое позволяет украинцам пользоваться «террористическим ресурсом» без программы VPN. Вся мощь государственного аппарата была направлена на поимку этого неуловимого «прокси-сервера». Данилов представлял его в виде небритого мужика в ушанке, который руками направляет украинский интернет-трафик в Россию.На онлайн-конференции «Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности» секретарь Совбеза был вынужден сделать специальное заявление. «Неуловимый прокси» пока не удалось задержать и вычислить по ай-пи. Однако Совбез привлек к делу «наших европейских и американских партнеров», которые в ближайшие дни приступят к «прокси-задержанию». А пока его ловят, вводится военное положение.Все пять с половиной миллионов украинских пользователей «террористической социальной сети в «ВКонтакте» будут поставлены на учет в правоохранительных органах как «потенциальные террористы и пособники оккупантов». Это ни разу не шутка. Людей будут вычислять по ай-пи, изымать преступную аппаратуру в виде компов и смартфонов, откатывать отпечатки пальчиков и заносить в специальную картотеку.Все как положено: снимки анфас и в профиль, измерение роста и веса. Ведь все эти люди, по твердому убеждению Данилова – злостные распространители российского контента. Они слушают оккупационную музыку, впитывают себя, как паршивые овцы, оккупационные новости, и их данными вовсю пользуются российские спецслужбы. Главное, всех давно уже предупредили: нельзя пользоваться ресурсами страны-агрессора. Вычистили практически весь «русский контент» из телевизионного и радиопространства. Еще в 2017 году заблокировали социальные сети и «Яндекс». В 2020 году новый президент Зеленский, ни секунды не сомневаясь и не приходя в сознание, продлил санкции Порошенко. И что в результате?Хитрые криптоватники стали заходить на запрещенные сайты с помощью программы-анонимайзера VPN. Количество пользователей соцсети «ВК» после трех лет санкций стало расти. А когда запустили неуловимый прокси-сервер, так вообще пошла жара. Более того – коварный «агрессор» нанес подлый и циничный удар в сфере интернет-торговли. Тоже, кстати, в сентябре.21-го числа российский интернет-магазин Wildberries под покровом ночи, без объявления войны, зашел на украинский рынок. Основательница «агрессивного ресурса» Татьяна Бакальчук чуть ли не лично запустила украинскую версию сайта и iOS-приложение. Вторжение началось. Уже в три час ночи бдительные патриоты забили в набат, и у них массово начались взрываться так называемые «пердаки» (органы познания окружающей действительности). Даже страшно писать, что произошло… Короче, на русском сайте украинцы свободно могли купить футболки с портретом Путина, худи с двуглавым орлом и кучу других товаров с символикой, резко подрывающей национальную безопасность нации. Самое страшное – украинская контора «Новая почта» вошла в преступный сговор с агрессором и гарантирует быструю доставку преступных товаров украинским покупателям.Разгорелся страшный скандал. «Порохоботы» призывали уничтожить как сам интернет-магазин, так и «Новую почту» вместе с Зеленским. Руководство торговой площадки оперативно убрало товары, которые вызвали такую бурную реакцию. Однако выяснилось, что около тысячи пользователей все же успели приобрести «террористическую символику». Уверен: сегодня ими вплотную занимаются украинские спецслужбы – СБУ, ГУР, СВР и Министерство культуры во главе с альтернативно одаренным министром Александром Ткаченко. Бывший генеральный продюсер телеканала Коломойского «1+1» решил возглавить войну с вторжением русских товаров. Он очень чувствителен. Многолетнее общение с Игорем Валерьевичем нанесло страшную травму Саше. Он очень резко реагирует на любые проявления несправедливости. Плюс энурез и половая дисфункция. А что вы думали? Вас десятилетиями лично и дистанционно посылают на х…, издеваются и глумятся в присутствии посторонних мужиков на котлетных вечеринках, устраиваемых Игорем Валерьевичем.У любого крыша поедет. Ткаченко предложил немедленно разработать комплекс мер, направленных на борьбу с нашествием русских торговых интернет-площадок. Спонсор борьбы – украинский интернет-магазин «Розетка». «Розетка – щоразу що треба». Это их рекламный слоган. Переводится приблизительно как «в нужное время в нужном месте». Ну про «Тампакс», вы же понимаете…23 сентября, через 48 часов после вторжения, Кабинет министров принимает по инициативе неугомонного Ткаченко специальное постановление. В соответствии с документом, все органы нации, в том числе и внутренние, должны предоставить комплекс мер по блокировке: а) интернет-магазинов агрессора; б) сайтов с российскими сериалами и фильмами; в) социальной сети «ВК»; г) спутникового телевидения «агрессора».На последнем пункте вынужден остановиться более подробно. Ситуация с телевидением у нас просто катастрофическая. Государство проявило заботу о гражданах европейской нации и ввело кодирование телесигнала. Но вместо того, чтобы покупать декодеры и наслаждаться продукцией национального производства, эти сволочи накупили спутниковых тарелок и на шару смотрят «НТВ+». Даже в расово правильных областях, где все поддерживают Порошенко (Галичина), население подсело на шоу и сериалы производства страны-«агрессора»!Ситуация складывается угрожающая. Аудитория «украиноквотного» радио и телевидения падает, а спрос на «агрессивный» контент РФ растет! Что остается делать? Только война. Вот об этом и заявил секретарь Совбеза.Впереди много работы. Ведь если подходить к делу с патриотической позиции, то на учет надо ставить не только пользователей «ВК». Необходимо ввести мониторинг покупок в российских интернет-магазинах и тоже ставить этих мерзавцев на учет. А учитывать тех, кто смотрит через тарелку либо по интернету российское телевидение, надо? Вне всякого сомнения. Теперь сериалы «агрессора». Тут надо не только ставить на учет, но и наказывать путем лишения средств преступной деятельности.Огромный объем работы. Готова ли к этому наша доблестная полиция во главе бессменным Арсеном Аваковым? Готова! Об этом заявил сам Аваков. По его словам, скоро подразделения кибербезопасности будут созданы в каждом государственном органе, учреждении, детских садах и сельсоветах. Объявляется набор специалистов. Их количество будет удвоено, а если враг не уймется, то и утроено. Молодые креативные киберполицейские найдут неуловимый прокси-сервер и вычислят миллионы криптосепаратистов по ай-пи.Александр Зубченко