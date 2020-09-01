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В Лисичанск приехал кандидат в мэры города Киева

robot Сегодня, 21:0033Новости
В Лисичанск приехал кандидат в мэры города Киева
В Лисичанск приехал Сергей Притула, известный украинский актер и телеведущий, а ныне кандидат в мэры города Киева.
Об этом написал сам Притула на своей странице в ФБ.
«Я тут не живу! Но бывают часто и с радостью! Привет, Луганщина!», — написал Притула.

Политическая карьера Притулы началась 8 июня 2019 года когда Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии музыканта Святослава Вакарчука Голос под №30. В итоге на выборах в ВРУ номер Сергея Притулы в списке оказался непроходным. А 11 августа 2020 года Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры Киева от партии «Голос».
Новости Региона - Сегодня, 19:48 167

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