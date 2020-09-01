Под Харьковом в районе Чугуева упал военный самолет. Есть погибшие ФОТО. ВИДЕО



По данным Telegram-канала Х.Харьков, всего было около пяти-шести самолетов и один из них упал, после чего на месте падения начались взрывы.

По предварительным данным в Чугуеве упал военный самолет АН-26 с курсантами на борту. Проводились учения. Есть погибшие. Новости Харькова - Сегодня, 21:21 810 Возле райцентра Чугуев, расположенного в 30 километрах от Харькова упал самолет.По данным Telegram-канала Х.Харьков, всего было около пяти-шести самолетов и один из них упал, после чего на месте падения начались взрывы.По предварительным данным в Чугуеве упал военный самолет АН-26 с курсантами на борту. Проводились учения. Есть погибшие. Новости Харькова - Сегодня, 21:21 810

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