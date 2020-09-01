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День рождения "ветерана"

root Сегодня, 22:150Новости
День рождения "ветерана"

Празднование дня рождения "ветерана" дивизии СС "Галичина" во Львове.
Необходимый антураж подготовлен.
Фото вот отсюда https://www.facebook.com/eduar...

PS. Кстати, Киевский суд отменил требование считать дивизию СС "Галичина" нацистской организацией. По запросу финансируемого государством ИНП. Такое трогательное единство в деле реабилитации нацизма. И уже на Порошенко не свалишь. Все при "не таком" Зеленском.
Работников суда поклонники украинских эсэсовцев перед вынесением решения предупредили.


Ну как можно отказать, таким прекрасным свидомым гражданам.

На Украине нет фашизма (с) любой идиот
Борис Рожин

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