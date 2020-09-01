Есть выжившие! На борту разбившегося под Чугуевым АН-26 были курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ



«Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета АН-26 (бортовой номер 76) Воздушных Сил ВС Украины.

Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные», — говорится в заявлении.

Как ранее информировал журналисты в Харьковской области около города Чугуев потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26.



Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook сообщил, что в результате катастрофы есть выжившие. Он выехал на место происшествия.



На видео, которое в соцсетях опубликовали очевидцы в места крушения, видно, что обломки самолета охвачены огнем.

Новости Харькова - Сегодня, 21:59 195 Командование Воздушных сил ВСУ сделало официальное заявление о разбившемся под Чугуевым самолете с курсантами.«Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета АН-26 (бортовой номер 76) Воздушных Сил ВС Украины.Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины. Есть погибшие и травмированные», — говорится в заявлении.Как ранее информировал журналисты в Харьковской области около города Чугуев потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26.Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер в Facebook сообщил, что в результате катастрофы есть выжившие. Он выехал на место происшествия.На видео, которое в соцсетях опубликовали очевидцы в места крушения, видно, что обломки самолета охвачены огнем.Новости Харькова - Сегодня, 21:59 195

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