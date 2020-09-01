В авиакатастрофе Ан-26 на Украине погибли 22 человека

«Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии», – сообщил он.

В результате крушения Ан-26 в Харьковской области Украины погибли 22 человека, двое тяжело ранены, сообщил глава областной госадминистрации Алексей Кучер.В МВД Украины сообщили, что на борту находились 28 человек – семь членов экипажа и 21 курсант, передает РИА «Новости».На странице МВД Украины в Facebook сообщается, что в 21.55 пожар был ликвидирован.Уточняется, что на самолете были военные летчики и курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.Самолет разбился в 2 км от военного аэропорта.Кучер сообщил, что прибыл «на место событий». По его словам, «22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четырех в этот момент неизвестна». Эти же числа подтвердила Госслужба по ЧС.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправится в субботу в Харьковскую область.Напомним, самолет упал под городом Чугуевом в Харьковской области. С места падения самолета скорая помощь забрала двух человек с ожогами более 90% тела.