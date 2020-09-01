На месте авиакатастрофы АН-26 под Чугуевым найдены тела 22 погибших
Сегодня около 20:50 вблизи г. Чугуев на расстоянии около 2 км от военного аэродрома произошло падение самолета АН-26 ВС Украины войсковой части А 4104 с дальнейшим возгоранием.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте работают вместе с военными, подразделения МВД и спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.
В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба.
На борту самолета по первоначальным данным находилось 24 человека.
По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 были обнаружены 20 погибших и двух тяжело раненных.
В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По уточненной информации от диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек.
Найдены тела 22-х погибших, 2-е пострадавших госпитализированы, продолжаются поиски еще 4-х человек. Новости Харькова - Сегодня, 22:35 146
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
На месте работают вместе с военными, подразделения МВД и спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.
В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И.Кожедуба.
На борту самолета по первоначальным данным находилось 24 человека.
По данным ГСЧС Украины, по состоянию на 21:45 были обнаружены 20 погибших и двух тяжело раненных.
В 21:55 пожар самолета ликвидирован. По уточненной информации от диспетчера аэродрома на борту находилось 28 человек.
Найдены тела 22-х погибших, 2-е пострадавших госпитализированы, продолжаются поиски еще 4-х человек. Новости Харькова - Сегодня, 22:35 146
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