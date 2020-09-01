Минск неспроста занял дерзкую позицию по отношению к портам Прибалтики

Переброска транзита белорусских грузов в российские порты - это своего рода ответные санкции, так как Прибалтика в этом случае понесет большие финансовые потери, рассказал управляющий партнер Lavnik Investment Григорий Вершинин.wikipedia.org / Algirdas / CC BY-SA 3.0Он отметил, что доля белорусских грузов в порту литовской Клайпеды составляет около 30%. Поэтому потеря транзита для Литвы будет грозить снижением ВВП на 7%, считает эксперт."Евросоюз грозит Белоруссии новыми санкциями, но в реальности вряд ли сможет их осуществить. Ведь через Белоруссию еще и по суше проходит множество транзитных грузов из стран Европы на Восток. И в качестве ответных мер на европейские санкции Белоруссия может попросту закрыть свои границы для европейских компаний, совершающих транзит через территорию этой страны", — рассказал Вершинин.По словам эксперта, это во многом объясняет "дерзкую" позицию Белоруссии по отношению к Литве. Вершинин уточнил, что все решения о санкциях в ЕС принимаются коллегиально, и многие представители союза понимают, что не стоит ссориться, иначе им придется искать более дорогие транзитные обходы.Собеседник агентства констатировал, что перестроение логистики — это довольно сложный процесс, и поэтому санкций ЕС в отношении Белоруссии ждать не стоит.Светлана Акульшина