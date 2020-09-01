Кабмин ФРГ подтвердил неизменность позиции Меркель по "СП-2"

Представители правительства Германии рассказали об отношении властей страны к газопроводу "Северный поток — 2". Об этом сообщают российские СМИ.Kay NietfeldПредставитель кабинета министров ФРГ Мартин Фиц на брифинге заявила, что позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и членов правительства осталась неизменной. Она отметила, что в правительстве разногласий между сторонами по поводу реализации проекта нет.Министр финансов Олаф Шольц и министр экономики Питер Альтмайер высказались против прекращения строительства "Северного потока — 2" из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.Телеканал "360" со ссылкой на экспертов сообщал, что газопровод "Северный поток — 2" не несет в себе угрозы раскола Европы.Владимир Гусе