Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.09.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 25.09.2020
09:00 Представительство ЛНР в СЦКК зафиксировало взрыв на позициях ВСУ у Кондрашевской Новой
Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировало подрыв минно-взрывного устройства на позициях киевских силовиков в районе железнодорожной станции Кондрашевская Новая. Об этом сообщили в Представительстве.
"Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) продолжаются фиксироваться факты нарушения действующих мер по усилению режима прекращения огня: в 19.00 25 сентября 2020 года на позициях ВФУ в районе населенного пункта Кондрашевская Новая зафиксирован подрыв минно-взрывного устройства", - говорится в сообщении.
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