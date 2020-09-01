Луганский модельер и дизайнер одежды Оксана Житник: "В своей работе стремлюсь шагать в ногу со временем" (ФОТО)

О своем творческом пути в сфере моды и дизайна и процессе создания коллекций одежды ЛИЦ рассказывает луганский модельер Оксана Житник.ПУТЬ В ПРОФЕССИЮВ 1993 году я окончила в Луганске профтехучилище, которое выпускало портных, с того момента занимаюсь и развиваюсь в сфере моды и дизайна. В детстве мама рукодельничала – шила, вязала, вышивала, а я, глядя на нее, заинтересовалась, меня это подтолкнуло пойти учиться на портного.Сейчас я создаю одежду для повседневной носки, а также у меня мастерская по изготовлению костюмов для аниматоров, ростовых кукол, декораций – это моя основная работа.В основном заказывают костюмы для детских праздников, например, мультперсонажей, другое направление – это персонажи фильмов, мной было изготовлено множество персонажей вселенной Marvel – Капитан Америка, Человек-паук и другие, также шьем костюмы для артистов шоу мыльных пузырей.Пошив ростовых кукол начинается с разработки эскиза, важно не отойти от персонажа, но я стараюсь вносить какие-то небольшие изменения, чтобы костюмы не были идентичны. Лекала я не делаю под куклу, а делаю каждый раз новую разработку, за счет этого костюмы отличаются."ПУТЕШЕСТВИЕ В ТИБЕТ"В этом году я закончила Луганскую государственную академию культуры и искусств имени Михаила Матусовского по направлению "Художник-модельер". Я пошла учиться для того, чтобы повысить свою квалификацию, в академии я научилась очень многому и интересному, очень довольна, не жалею, что отучилась.Моей дипломной работой была коллекция одежды "Путешествие в Тибет". Я посмотрела фильм "Семь лет в Тибете", он не очень много рассказывает о самом Тибете, о его культуре, мне стала интересна сама эта местность, религия, культура, и я стала изучать этот вопрос, стала смотреть, какую одежду там носят, какая местность, к чему у них предпочтения, и как-то потихонечку вдохновилась и стала разрабатывать коллекцию в этом направлении.В этой коллекции четыре полных образа – это костюмы, которые не нуждаются ни в каких дополнениях. Например, в ней есть пальто и к нему юбка и блузка, чтобы это был завершенный образ. В коллекции используются интересные ткани, фактуры и расцветки. Я использовала плотный полушерстяной трикотаж, ведь эта коллекция для прохладного времени года, наряду с этим подкладка выполнена из принтованного льна, я также использовала шифон, чтобы подчеркнуть легкость. Самое необычное в одежде – это утепление одежды не синтепоном, а полусантиметровым поролоном, за счет этого создавалась теплота и жесткость формы.У меня еще есть коллекция из двух единиц – это мужской и женский костюм для шоу мыльных пузырей. В 2018 году я участвовала в конкурсе и заняла с ней первое место, коллекция называлась "Белая сказка".ПОЗНАВАЯ НОВОЕТворческий человек сможет работать в сфере моды и дизайна, но тут нужна усидчивость и желание. Если человек не умеет шить, но хочет этому научиться, то у него это получится.Начинающим модельерам, дизайнерам я хочу пожелать не сдаваться, если что-то не получается, но хочется этого, то надо все равно стремиться, не опускать руки, делать то, что нравится, и люди потянутся.Мой путь в этой сфере занял много времени, были сложности, но всегда было интересно, всегда было что-то новое, что хотелось познать – новые технологии, материалы. Я стремлюсь шагать в ногу со временем и повышать свой профессиональный уровень.26 сентября — Луганск