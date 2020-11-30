Комбриг ВСУ уволил дезертиров перед приездом комиссии – Народная милиция

Комбриг 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Владимир Шворак перед приездом комиссии приказал уволить дезертиров и фальсифицировать разбирательства по фактам гибели и ранений подчиненных. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что положение дел в 80-й бригаде заставило командующего десантно-штурмовых войск генерал-майора Евгения Мойсюка отправить в соединение комиссию, в задачи которой входит проверка наличия личного состава на передовой, состояния воинской дисциплины и расследования причин небоевых потерь.

"По указанию командира бригады Шворака в срочном порядке оформляются документы на увольнение военнослужащих, самовольно оставивших часть, а также переделываются разбирательства за октябрь по фактам гибели 12 и ранении 25 боевиков якобы от обстрелов со стороны Народной милиции ЛНР", - рассказал Осадчий.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 декабря — Луганск