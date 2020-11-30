Бойцы ВСУ оборудуют стоянку техники на месте построек жителей Врубовки – Народная милиция

Военнослужащие ВСУ сносят гражданские постройки в поселке городского типа Врубовка для обустройства на их месте стоянки техники. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Боевики 92-й бригады с помощью боевой инженерной машины БАТ-2 осуществляют снос гражданских построек на окраине населенного пункта Врубовка для организации стоянки техники", - рассказал он.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 декабря — Луганск