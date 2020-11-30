Зенитчики ВСУ провели занятия по блокированию работы беспилотников ОБСЕ – Народная милиция

Зенитчики ВСУ провели занятия по блокированию работы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В районе населенного пункта Лисичанский дивизион из состава 39-го зенитного ракетного полка провел занятия с применением зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и "Оса" с отработкой вопросов по блокированию БПЛА СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия типа Camcopter S-100", - сказал он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики призвал международных наблюдателей "быть предельно внимательными и обратить особое внимание на размещение запрещенного вооружения вне мест отвода и выполняемые задачи боевиками ВСУ".

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно информировали, что киевские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 декабря — Луганск