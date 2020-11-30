Бойцы ВСУ из-за отсутствия средств продали фермеру маскировочные сети – Народная милиция

Военнослужащие одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой операции объединенных сил, из-за отсутствия горюче-смазочных материалов и средств для обогрева на позициях продали пять комплектов маскировочных сетей фермерскому хозяйству в Золотом. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников в военной службе правопорядка оперативно-тактической группировки "Север", отмечены факты продажи военного имущества личным составом первого батальона 92-й механизированной бригады местному населению. Боевики уже продали пять комплектов маскировочных сетей фермерскому хозяйству в населенном пункте Золотое за 12 тысяч гривен (более 32 тыс. руб. по текущему курсу Госбанка ЛНР – примечание ЛИЦ)", – рассказал он.

Осадчий добавил, что "из материалов разбирательства стало известно, что причиной утраты средств маскировки стало отсутствие ГСМ и средств для обогрева на позициях".

"В настоящее время все военное имущество изъято у гражданского населения, отмечаются обращения жителей в прокуратуру Луганской области с целью возврата потраченных денежных средств", – отметил представитель Народной милиции.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 декабря — Луганск