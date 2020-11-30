Суд оштрафовал жительницу Лозовского на 8,2 тыс. руб. за ложный донос на сожителя

Суд оштрафовал жительницу поселка городского типа Лозовский на 8,2 тыс. руб. за ложный донос на сожителя о якобы совершенном им преступлении. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Там рассказали, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, написала заявление на имя начальника Славяносербского РОВД МВД ЛНР, в котором обвинила своего сожителя в краже ее золотых изделий.

В дальнейшем было установлено, что обвинения являются ложными. О причинах, побудивших женщину оклеветать мужчину, не сообщается.

В пресс-службе проинформировали, что Славяносербский районный суд признал лозовчанку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 377 Уголовного кодекса ЛНР "Заведомо ложный донос о совершении преступления", назначив ей наказание в виде штрафа в размере 8 268 рублей.

01 декабря — Луганск