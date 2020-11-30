Размер минимальной пенсии в ЛНР выше, чем на Украине – исследование ЛИЦ

Размер минимальной пенсии в ЛНР выше аналогичной выплаты на Украине. Об этом свидетельствует проведенный ЛуганскИнформЦентром сравнительный анализ.

В настоящее время минимальная пенсия в ЛНР составляет 4 800 руб., но уже с 1 января 2021 года ее размер вырастет до 5 616 руб. Такое решение было принято Правительством ЛНР в соответствии с постановлением № 792/20 "Об увеличении размера пенсионных выплат".

На Украине с 1 декабря 2020 года минимальная пенсия выросла до 1 769 грн, что в пересчете на рубли по курсу Государственного банка ЛНР составляет 4 723,23 руб.

После повышения размер минимальной пенсии в ЛНР превысит украинскую выплату на 892,77 руб.

Ранее в Пенсионном фонде (ПФ) ЛНР сообщали, что Правительство Республики приняло постановление, согласно которому с января 2021 года размер пенсионных выплат в ЛНР будет увеличен на 17%.

Напомним, с января 2020 года согласно принятому Правительством Республики постановлению размер пенсионных выплат в ЛНР увеличился на 20%.

Председатель ПФ ЛНР Татьяна Васильева отмечала, что размер минимальной пенсии в Республике с 1 января 2020 года составляет 4,8 тыс. руб.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны вырасти до уровня Ростовской области к январю 2022 года.

Напомним, 12 мая 2018 года, обращаясь к представителям законодательной и исполнительной властей по результатам всенародного обсуждения Программы социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года "Наш выбор", Пасечник, в частности, отмечал, что размер минимальной пенсии в Республике к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

01 декабря — Луганск