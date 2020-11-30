Сегодня в Верховной Раде рассмотрят вопрос строительства новой жд-ветки в Луганской области и создание Временной следственной комиссии по пожарам на Луганщине



Среди прочего, Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги и об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области. Новости Украины - Сегодня, 15:24 97 Очередное пленарное заседание четвертой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва состоится сегодня, 1 декабря, передает пресс служба ведомства.Среди прочего, Верховная Рада планирует рассмотреть проекты постановлений по налаживанию железнодорожного сообщения северных районов Луганской области с общей сетью украинской железной дороги и об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области. Новости Украины - Сегодня, 15:24 97

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