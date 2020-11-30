В Луганске горела девятиэтажка. ФОТО
В Луганске по улице Ватутина днём 30 ноября горела квартира в девятиэтажном доме.
Об этом сообщили в МЧС.
О загорании сообщили соседи, которые увидели дым из окон. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, квартира на пятом этаже и подъезд были сильно задымлены. Очаг загорания находился на балконе. Жильцов в квартире не оказалось. Сотрудникам МЧС удалось спасти большую часть квартиры от огня. Огонь повредил мебель, бытовую технику, домашние вещи, внутреннюю отделку комнаты и балкон.
Происшествия - Сегодня, 15:01 360
Об этом сообщили в МЧС.
О загорании сообщили соседи, которые увидели дым из окон. Когда пожарные прибыли к месту происшествия, квартира на пятом этаже и подъезд были сильно задымлены. Очаг загорания находился на балконе. Жильцов в квартире не оказалось. Сотрудникам МЧС удалось спасти большую часть квартиры от огня. Огонь повредил мебель, бытовую технику, домашние вещи, внутреннюю отделку комнаты и балкон.
Происшествия - Сегодня, 15:01 360
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