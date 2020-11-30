Луганск против Северодонецка. Где выше размер минимальной пенсии
Размер минимальной пенсии сравнили в Луганске с аналогичной выплатой на Украине. Об этом пишет ЛИЦ.
«В настоящее время минимальная пенсия в Луганске составляет 4 800 руб., но уже с 1 января 2021 года ее размер вырастет до 5 616 руб. Такое решение было принято Правительством в соответствии с постановлением № 792/20 «Об увеличении размера пенсионных выплат», — пишет издание.
На Украине с 1 декабря 2020 года минимальная пенсия выросла до 1 769 грн, что в пересчете на рубли по курсу Госбанка составляет 4 723,23 руб.
После повышения размер минимальной пенсии в Луганске превысит украинскую выплату на 892,77 руб. Новости Региона - Сегодня, 16:00 125
«В настоящее время минимальная пенсия в Луганске составляет 4 800 руб., но уже с 1 января 2021 года ее размер вырастет до 5 616 руб. Такое решение было принято Правительством в соответствии с постановлением № 792/20 «Об увеличении размера пенсионных выплат», — пишет издание.
На Украине с 1 декабря 2020 года минимальная пенсия выросла до 1 769 грн, что в пересчете на рубли по курсу Госбанка составляет 4 723,23 руб.
После повышения размер минимальной пенсии в Луганске превысит украинскую выплату на 892,77 руб. Новости Региона - Сегодня, 16:00 125
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