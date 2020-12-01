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В Луганской облгосадминистрации появился новый руководитель

robot Вчера, 19:3072Новости
В Луганской облгосадминистрации появился новый руководитель
Луганский «губернатор» Сергей Гайдай представил руководителям структурных подразделений нового директора Департамента здравоохранения Луганской облгосадминистрации, передает пресс-служба ведомства.
Им стал Юрий Стогниев, который до этого занимал должность исполняющего обязанности директора указанного Департамента.
Распоряжение по этому назначению глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал 27 ноября. Новости Региона - Сегодня, 19:15 88

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