В Луганской области за сутки 76 новых случаев заболевания COVID-19, четыре человека умерли.
В Луганской области за сутки 30 ноября выявлено 76 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВЦА
Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка и 89-летний мужчина из Марковского района.
География выявленных заболеваний:
Лисичанск — 20
Рубежное — 11
Северодонецк — 24
Белокуракинский район — 1,
Кормянский — 2,
Новоайдарский — 2,
Новопсковский — 2,
Попаснянский — 2,
Сватовский — 1,
Старобельский — 11.
За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 6350 человек.
Из них выздоровели — 4075 (109 за последние сутки); лечатся — 2104 (362 — стационарно, 1742 — амбулаторно).
Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умер 171 человек. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,2%. Новости Региона - Сегодня, 19:00 73
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВЦА
Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка и 89-летний мужчина из Марковского района.
География выявленных заболеваний:
Лисичанск — 20
Рубежное — 11
Северодонецк — 24
Белокуракинский район — 1,
Кормянский — 2,
Новоайдарский — 2,
Новопсковский — 2,
Попаснянский — 2,
Сватовский — 1,
Старобельский — 11.
За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 6350 человек.
Из них выздоровели — 4075 (109 за последние сутки); лечатся — 2104 (362 — стационарно, 1742 — амбулаторно).
Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умер 171 человек. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,2%. Новости Региона - Сегодня, 19:00 73
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