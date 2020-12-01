В Луганской области за сутки 76 новых случаев заболевания COVID-19, четыре человека умерли.



Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВЦА

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка и 89-летний мужчина из Марковского района.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск — 20

Рубежное — 11

Северодонецк — 24

Белокуракинский район — 1,

Кормянский — 2,

Новоайдарский — 2,

Новопсковский — 2,

Попаснянский — 2,

Сватовский — 1,

Старобельский — 11.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 6350 человек.

Из них выздоровели — 4075 (109 за последние сутки); лечатся — 2104 (362 — стационарно, 1742 — амбулаторно).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умер 171 человек. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,2%. Новости Региона - Сегодня, 19:00 73 В Луганской области за сутки 30 ноября выявлено 76 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли.Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВЦАВследствие осложнений, вызванных коронавируса, умерли 67-летняя женщина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Рубежного, 80-летний мужчина из Северодонецка и 89-летний мужчина из Марковского района.География выявленных заболеваний:Лисичанск — 20Рубежное — 11Северодонецк — 24Белокуракинский район — 1,Кормянский — 2,Новоайдарский — 2,Новопсковский — 2,Попаснянский — 2,Сватовский — 1,Старобельский — 11.За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 6350 человек.Из них выздоровели — 4075 (109 за последние сутки); лечатся — 2104 (362 — стационарно, 1742 — амбулаторно).Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умер 171 человек. Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,2%. Новости Региона - Сегодня, 19:00 73

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