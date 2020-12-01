Пулеметы, гранатометы, боеприпасы и взрывчатку изъяли у жителя Луганска. ФОТО
Сотрудники Генеральной прокуратуры и МВД изъяли в Луганске пулеметы, гранатометы, боеприпасы и взрывчатку. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
При обыске нежилого помещения в Артемовском районе правоохранители изъяли два пулемета Калашникова и стволы к ним; подствольный гранатомет к автомату Калашникова; ручной противотанковый гранатомет и 12 выстрелов к нему; 2,7 тыс. патронов разного калибра; пластичное взрывчатое вещество общим массой около 20 кг; около 1,5 кг аммонита; корпуса и запалы к гранатам; более 70 тротиловых шашек разной массы.
«По данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 267 Уголовного кодекса («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»)", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что подозреваемый в совершении преступления задержан.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Происшествия - Сегодня, 20:00 111
При обыске нежилого помещения в Артемовском районе правоохранители изъяли два пулемета Калашникова и стволы к ним; подствольный гранатомет к автомату Калашникова; ручной противотанковый гранатомет и 12 выстрелов к нему; 2,7 тыс. патронов разного калибра; пластичное взрывчатое вещество общим массой около 20 кг; около 1,5 кг аммонита; корпуса и запалы к гранатам; более 70 тротиловых шашек разной массы.
«По данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 267 Уголовного кодекса («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»)", — рассказали в пресс-службе, уточнив, что подозреваемый в совершении преступления задержан.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Происшествия - Сегодня, 20:00 111
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