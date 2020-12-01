Эх, Сеня, СенявЂ¦

Наверное, нет в этом мире ничего страшнее, чем зависимость. Зависимость от каких-либо веществ, допустим, от алкоголя или никотина, зависимость от определённых людей или каких-либо привычек и увлечений.Существует ли зависимость от власти, от собственного социального статуса, от положения в обществе? Безусловно! Многие, очень многие люди имеют болезненную зависимость, которая заставляет их судорожно держаться за какую-либо должность, ступеньку на социальной лестнице, авторитет и значимость.Арсений Яценюк стал откровенно неактуален еще в самый разгар правления Петра Порошенко. Вроде как работал, что-то говорил, но в один прекрасный момент все вдруг осознали, что Сеня уже «не в теме». Нет, он был хорош в период Майдана и даже после, в момент трансфера власти, сопровождающегося люстрацией и откровенно эмоциональными политическими диспутами, но в дальнейшем, в тот период, когда нужно было решать созданные ранее проблемы, созданные с размахом, Яценюк как-то поблек.Яценюк исчез довольно тихо, в таком случае даже уместно было бы сказать, что «отряд не заметил потери бойца». Уехал в Штаты, осел в Майами, не комментировал события, происходящие на территории Украины, и не пытался приватизировать эфиры украинских ток-шоу. Просто исчез, и всё. Многим даже показалось, что Яценюк кардинально поменял свое амплуа и сосредоточил внимание на семье и бизнесе, больше не пытаясь возглавить Украину в ее походе к счастливому европейскому будущему. Свое будущее, как и будущее всех членов своей семьи, Яценюк уже построил, следовательно, можно выдохнуть и просто наслаждаться жизнью.Но, вопреки здравому смыслу, он вернулся. Вернулся робко, уже при Зеленском, вернулся для того, чтобы попытаться занять свое место под солнцем. Помогал кому-то, что-то там комментировал, куда-то ездил, в общем, вел себя относительно осторожно. Но вот, буквально на днях, Яценюк пустился во все тяжкие.Общаясь с журналистами, экс-премьер Арсений Яценюк очень категорично высказался в адрес действующей власти Украины. Политик заявил, что отсутствие конкретно поставленных задач не позволяет украинцам верить правительству. Более того, по словам экс-премьера, он также не имеет доверия к властям страны, так как совершенно не понимает, чего хочет достичь нынешняя власть.В данном вопросе с Яценюком солидарны многие. Украина уже давно превратилась в страну, которая просто живет. Живет день за днем, каждый день сталкиваясь с проблемами и трудностями, которые становятся для нее неожиданностью. Но разве это особенность только режима Зеленского? Разве мы не наблюдали нечто подобное в те времена, когда во главе Украины стоял Петр Порошенко, а Арсений Яценюк занимал пост премьер-министра? Разве в те далекие годы, задолго до Майдана, когда Яценюк был министром иностранных дел, а затем возглавлял Верховную раду, все было по-другому?Разумеется, у Яценюка все хорошо с памятью, и он понимает, что действующее правительство, как и действующий президент, мало чем отличаются от руководства Украины предыдущих созывов. Просто ему нужны некие противоречия, повод для критики, которые позволят бывшему премьеру противопоставить себя действующей власти в контексте «при мне все было по-другому». Вот только не пойму, зачем Яценюку, который, в принципе-то, относительно безболезненно сполз с украинского политического Олимпа, вновь карабкаться на недосягаемую и исключительно опасную для него высоту?Если говорить о реакции украинского социума на «возвращение блудного сына», то стоит обратить внимание на высказывания, которые сделал публично вступивший в перепалку с экс-премьером депутат Верховной рады, член фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива. Нардеп заявил, что Яценюк в политике полный ноль, что он продался США, получив американское гражданство для себя и для всей своей семьи. Ну, а в дальнейшем Кива и вовсе написал на страницах одной из социальных сетей нечто оскорбительное, назвав Яценка «послушной проамериканской шлюхой». А вот тут с Кивой можно и не согласиться. Ведь дело в том, что шлюха – это состояние души, образ жизни. В контексте происходящего правильно бы было назвать Яценка проституткой. Ведь никто не будет спорить о том, что финансовая составляющая является для этого человека, громче всех вопящего о патриотизме, определяющим фактором в любом начинании?Алексей Зотье