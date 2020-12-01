Синоптики прогнозируют 2 декабря в ЛНР от минус 7 до нуля градусов

Температура воздуха в ЛНР 2 декабря будет колебаться от 7 градусов ниже нуля ночью до нуля градусов днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 1 декабря до 21:00 2 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем без существенных осадков, местами слабый туман, слабые гололедные отложения, ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-7 градусов, днем от нуля до 5 градусов мороза", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов мороза, днем – ноль – минус 2 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается минус 4-6 градусов ночью и 1-3 градуса ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 2-4 градусов ночью до нуля – 2 градусов мороза днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 2 декабря метеорологи отмечали в 1920 году – минус 22,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2012 году и составляла плюс 13,5 градуса.

По предварительному прогнозу, 3-4 декабря местами ожидаются слабые осадки, преимущественно в виде снега; температурный фон существенно не изменится.

01 декабря — Луганск