Прогноз погоды в Луганске на 2 декабря
В Луганске завтра, 2 декабря, облачно с прояснениям, ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью -2 -7ºС, днем -3 +2ºС. Ветер восточный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +10,7ºС в 1961 году
минимальная — -17,2 ºС в 1993 году.
Народный календарь: 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:19 74
Температура воздуха: ночью -2 -7ºС, днем -3 +2ºС. Ветер восточный 7-12 м/сек.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +10,7ºС в 1961 году
минимальная — -17,2 ºС в 1993 году.
Народный календарь: 2 декабря отмечается день пророка Авдия. В народе этот день называется Авдея Радетеля. В старину говорили: «Метель дорогу перенимает, в щели земные, в трещины лихие болезни загоняет». О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.
Погода в Луганске - Сегодня, 20:19 74
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