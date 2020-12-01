Полпреды ЛНР и ДНР представят позицию Донбасса в Совбезе ООН - МИД ЛНР

Полномочные представители ЛНР и ДНР представят позицию Донбасса на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, которое состоится 2 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил МИД Луганской Народной Республики.

"2 декабря 2020 года в 18:00 по московскому времени начнется заседание Совета Безопасности ООН по формуле Аррии на тему: "Реализация Минского Комплекса мер 2015 года по урегулированию ситуации на Украине: год после Парижского саммита "нормандского формата", - говорится в сообщении.

В МИД ЛНР отметили, что "основными докладчиками станут полномочный представитель ДНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова и полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего".

Прямая трансляцию встречи будет доступна по ссылке.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии – неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику,

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

01 декабря — Луганск