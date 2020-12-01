Грузовик ВСУ подорвался на минном поле у Луганского - Народная милиция

Грузовик киевских силовиков подорвался на минном поле в районе поселка городского типа Луганское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В период с 15:00 до 17:00 нашими наблюдателями в районе населенного пункта Луганское зафиксирован взрыв на минном поле военного автомобиля ГАЗ-66, следовавшего на позиции 9-го батальона 59-й бригады", - сказал он.

Осадчий сообщил, что "впоследствии на месте происшествия были зафиксированы еще пять взрывов, а также отмечены прибытие санитарного автомобили и эвакуация раненных боевиков". После этого военнослужащие ВСУ эвакуировали поврежденную технику.

"По предварительной информации, в подорвавшемся автомобиле находились (минометные) мины калибра 82 мм, что в очередной раз подчеркивает факт использования оккупантами действующего перемирия для подвоза боеприпасов и наглядно демонстрирует готовность украинских боевиков к их применению", - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Он добавил, что факт подрывов в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня "для исключения обвинения Народной милиции ЛНР в провокации".

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

01 декабря — Луганск