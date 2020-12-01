Бесплатные лекарства и медуслуги в Украине
Украина имеет крайне высокие показатели заболеваемости населения сахарным диабетом II типа (около 1 миллиона человек) и бронхиальной астмой (более 200 тысяч пациентов), а по количеству смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний наша страна находится на второй позиции мирового рейтинга. И, к сожалению, это далеко не полный список самых распространенных болезней украинцев.
Как сообщает «Юридический портал Украины«, в связи с этим, с 1 апреля 2017 года в Украине начала работать правительственная программа «Доступные лекарства», перечень медпрепаратов по которой ежегодно расширяется. Ее целью является уменьшение смертности и количества осложнений в результате вышеперечисленных болезней. Внедрение программы реимбурсации (возврата стоимости) дает украинцам право на бесплатное получение некоторых лекарств.
В рамках новой медреформы с 2020 года в Украине работает дополнительная госпрограмма «Бесплатные медуслуги», по которой проводят диагностику и можно пройти безоплатное лечение наиболее распространенных заболеваний, а при поддержке Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) делают бесплатные операции.
Какие лекарства можно получить в аптеке бесплатно?
Программа «Доступні ліки» распространяется на лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и бронхиальной астмы, а также ряд других болезней (подробности — в статье). В общей сложности в список бесплатных лекарств на 2020 год вошло более 300 медицинских препаратов. Из них большая часть (около 60 %) медикаментов выдается бесплатно по электронным рецептам врача, с которым подписана декларация, а оставшиеся 40 % медпрепаратов можно получить с небольшой доплатой, при этом разницу в цене медикамента компенсирует государство.
Лекарства подобраны в соответствии с действующим веществом, поэтому получить в аптеке бесплатно можно далеко не все препараты. Утвержденный Министерством здравоохранения перечень лекарств, участвующих в программе, содержит препараты 43 производителей, из которых 21 производитель из стран ЕС, 17 — Украины, 4 — Индии, 1 — Израиля. Для многих украинцев такая помощь государства будет очень кстати.
Правительственная программа «Доступные лекарства» бесплатно предоставляет гражданам Украины следующие лекарственные средства (по МНН — международному непатентованному названию):
При бронхиальной астме:
Беклометазон (Beclometasone)
Будесонид (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)
При сердечно-сосудистых заболеваниях:
Амиодарон (Amiodarone)
Амлодипин (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапамил (Verapamil)
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Спиронолактон (Spironolactone)
Фуросемид (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Еналаприл (Enalapril)
Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
Карведилол (Carvedilol)
Клопидогрель (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бисопролол (Bisoprolol)
При диабете II типа:
Метформин (Metformin)
Гликлазид (Gliclazide)
Полный перечень лекарственных препаратов, которые можно получить в аптеках бесплатно или с минимальной доплатой — на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Как в Украине получить бесплатные лекарства?
Пошаговая инструкция по получению бесплатных лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, ишемическая болезнь сердца и т.д.), астмы и диабета содержит 3 пункта:
обращение к врачу и получение электронного рецепта
посещение аптеки с пометкой «Доступные лекарства»
получение лекарства бесплатно или с частичной доплатой по рецепту
Выдача бесплатных лекарственных препаратов производится на основании рецептов, выписанных учреждениями здравоохранения (независимо от формы собственности) на рецептурных бланках формы № 1. Другие виды рецептов не принимаются.
Еще одним нюансом для получения лекарств бесплатно является требование выписывать рецепт не на торговое наименование препарата, а по международным непатентованным названиям, т. е. действующему веществу. К тому же каждый препарат выписывается на отдельном бланке.
После получения электронного рецепта пациент идет в аптечный пункт, участвующий в государственной программе «Доступные лекарства» (аптека имеет соответствующую наклейку). Там ему на выбор предложат несколько торговых марок лекарств, содержащих предписанное лечащим врачом действующее вещество (МНН). Дальнейший выбор препарата — за пациентом.
Срок действия рецепта составляет 10 календарных дней с момента его выписки. В дальнейшем планируется увеличить срок действия рецептурных бланков до трех месяцев.
В каких аптеках можно получить бесплатные лекарства?
Получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой можно только в тех аптеках, которые присоединились к программе «Доступні ліки». Поскольку аптеки участвуют в акции на добровольной основе и могут присоединиться к государственной программе в любое время, их количество постоянно растет, что дает украинцам возможность в полной мере реализовать свое право на бесплатные лекарственные средства.
Программа «Доступные лекарства» распространяется на всю территорию Украины, на сегодняшний день в ней принимает участие порядка 6 тысяч аптечных пунктов. Полный список аптек, где можно бесплатно получить лекарства (адреса и телефоны) указан на сайте Министерства здравоохранения.
Бесплатные лекарства для ребенка
Обеспечение бесплатными медицинскими препаратами детей обеспечивают такие госпрограммы:
«Дети, больные резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита»
«Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями»
«Дети с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма»
«Онкогематологические больные»
«Дети, больные муковисцидозом»
Обновленный перечень медикаментов включает следующие медпрепараты: Тоцилизумаб, Панкреатин, Ритуксимаб, Филграстим, Эноксапарин натрия и Леветирацетам.
Бесплатные медицинские услуги
Программа медицинских гарантий призвана обеспечить украинцев качественной бесплатной врачебной помощью. Пациентам предоставляется определенный перечень и объем медицинских услуг, которые оплачивает государство. В пакет гарантированных МОЗ бесплатных медуслуг входит:
первичная медпомощь (семейный врач, терапевт и педиатр)
экстренная медицинская помощь (догоспитальные услуги)
амбулаторно-поликлинические услуги — консультации профильных врачей (лор, гастроэнтеролог, гинеколог, психиатр, стоматолог и т.д.), всевозможные виды обследований (лабораторные, инструментальные, функциональные), плановая и экстренная (неотложная) стоматологическая помощь, малые хирургические вмешательства
стационарная помощь — включает в себя проведение операций взрослым и детям по всевозможным медицинским направлениям (ортопедия, травматология, отоларингология, офтальмология, сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия и онкология). Также в режиме стационара пациентам оказывается помощь с не хирургическими (соматическими) заболеваниями: акушерство, кардиология, аллергология, неврология, педиатрия, инфекционные болезни и прочее
медицинская реабилитация — помощь пациентам предоставляется с заболеваниями в подостром и восстановительном периодах. Под программу медицинских гарантий подпадают взрослые и дети (от трех лет) с поражениями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также дети, родившиеся преждевременно и/или больными
паллиативная медицинская помощь — уход и обслуживание неизлечимых больных (поддержание жизнедеятельности, консультирование, обезболивание, психологическая помощь пациентам и их семьям)
Помимо описанных выше пакетов услуг, в программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения существуют заболевания, признанные приоритетными в сфере здравоохранения на 2020-2022 годы. Деньги на их лечение выделяются в двойном размере.
Список приоритетных (безоплатных) медицинских услуг для пациента:
инфаркт миокарда — диагностика, проведение ангиографии, реканализации, стентирования, катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по инфаркт-зависимой артерии, медикаментозное обеспечение и реабилитация в остром периоде
острый мозговой инсульт (нарушение мозгового кровообращения) — своевременное диагностирование, лечение и ранняя реабилитация, проведение системной тромболитической терапии, МСКТ и МРТ
роды — медицинская помощь при естественных родах и кесаревом сечении, оказание помощи в случае осложнений, наблюдение за ребенком и его вакцинация (с согласия родителей), проведение первичной реанимации и стабилизации состояния новорожденных (при осложнениях)
сложная неонатальная помощь — в комплекс услуг входит: первичный осмотр, интенсивная терапия и респираторная поддержка, парентеральное питание, выхаживание новорожденных, проведение исследований и скринингов, транспортировка ребенка выездной неонатальной бригадой
онкоскрининг — обеспечивает раннее выявление новообразований. В пакет диагностических процедур по определению рака включены наиболее важные и эффективные услуги: маммография, гистероскопия и бронхоскопия, колоноскопия, цистоскопия, а также эзофагогастродуоденоскопия.
Бесплатная диагностика рака доступна для пациентов, которые находятся в группе риска. Как правило, повышенная вероятность развития новообразований наблюдается у мужчин и женщин в возрасте от 40 до 50 лет.
Как получить бесплатные медицинские услуги?
Воспользоваться всем перечнем услуг, предоставляемых в рамках государственной программы медицинских гарантий, можно в любой поликлинике и больнице. Пропуск на бесплатные обследования, анализы, лечебные процедуры и консультации профильных (узкоспециализированных) врачей выдает врач первичного звена, с которым у пациента подписана декларация.
Если пациент не имеет направления и на него не распространяются случаи по самообращению, медицинские услуги такому пациенту могут предоставляться на платной основе. Новости Украины - Сегодня, 21:29 108
Как сообщает «Юридический портал Украины«, в связи с этим, с 1 апреля 2017 года в Украине начала работать правительственная программа «Доступные лекарства», перечень медпрепаратов по которой ежегодно расширяется. Ее целью является уменьшение смертности и количества осложнений в результате вышеперечисленных болезней. Внедрение программы реимбурсации (возврата стоимости) дает украинцам право на бесплатное получение некоторых лекарств.
В рамках новой медреформы с 2020 года в Украине работает дополнительная госпрограмма «Бесплатные медуслуги», по которой проводят диагностику и можно пройти безоплатное лечение наиболее распространенных заболеваний, а при поддержке Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) делают бесплатные операции.
Какие лекарства можно получить в аптеке бесплатно?
Программа «Доступні ліки» распространяется на лекарственные средства от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и бронхиальной астмы, а также ряд других болезней (подробности — в статье). В общей сложности в список бесплатных лекарств на 2020 год вошло более 300 медицинских препаратов. Из них большая часть (около 60 %) медикаментов выдается бесплатно по электронным рецептам врача, с которым подписана декларация, а оставшиеся 40 % медпрепаратов можно получить с небольшой доплатой, при этом разницу в цене медикамента компенсирует государство.
Лекарства подобраны в соответствии с действующим веществом, поэтому получить в аптеке бесплатно можно далеко не все препараты. Утвержденный Министерством здравоохранения перечень лекарств, участвующих в программе, содержит препараты 43 производителей, из которых 21 производитель из стран ЕС, 17 — Украины, 4 — Индии, 1 — Израиля. Для многих украинцев такая помощь государства будет очень кстати.
Правительственная программа «Доступные лекарства» бесплатно предоставляет гражданам Украины следующие лекарственные средства (по МНН — международному непатентованному названию):
При бронхиальной астме:
Беклометазон (Beclometasone)
Будесонид (Budesonide)
Сальбутамол (Salbutamol)
При сердечно-сосудистых заболеваниях:
Амиодарон (Amiodarone)
Амлодипин (Amlodipine)
Атенолол (Atenolol)
Верапамил (Verapamil)
Гидрохлортиазид (Hydrochlorothiazide)
Спиронолактон (Spironolactone)
Фуросемид (Furosemide)
Дигоксин (Digoxin)
Еналаприл (Enalapril)
Изосорбида динитрат (Isosorbide dinitrate)
Карведилол (Carvedilol)
Клопидогрель (Clopidogrel)
Метопролол (Metoprolol)
Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate)
Симвастатин (Simvastatin)
Бисопролол (Bisoprolol)
При диабете II типа:
Метформин (Metformin)
Гликлазид (Gliclazide)
Полный перечень лекарственных препаратов, которые можно получить в аптеках бесплатно или с минимальной доплатой — на сайте Министерства здравоохранения Украины.
Как в Украине получить бесплатные лекарства?
Пошаговая инструкция по получению бесплатных лекарственных средств от сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, ишемическая болезнь сердца и т.д.), астмы и диабета содержит 3 пункта:
обращение к врачу и получение электронного рецепта
посещение аптеки с пометкой «Доступные лекарства»
получение лекарства бесплатно или с частичной доплатой по рецепту
Выдача бесплатных лекарственных препаратов производится на основании рецептов, выписанных учреждениями здравоохранения (независимо от формы собственности) на рецептурных бланках формы № 1. Другие виды рецептов не принимаются.
Еще одним нюансом для получения лекарств бесплатно является требование выписывать рецепт не на торговое наименование препарата, а по международным непатентованным названиям, т. е. действующему веществу. К тому же каждый препарат выписывается на отдельном бланке.
После получения электронного рецепта пациент идет в аптечный пункт, участвующий в государственной программе «Доступные лекарства» (аптека имеет соответствующую наклейку). Там ему на выбор предложат несколько торговых марок лекарств, содержащих предписанное лечащим врачом действующее вещество (МНН). Дальнейший выбор препарата — за пациентом.
Срок действия рецепта составляет 10 календарных дней с момента его выписки. В дальнейшем планируется увеличить срок действия рецептурных бланков до трех месяцев.
В каких аптеках можно получить бесплатные лекарства?
Получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой можно только в тех аптеках, которые присоединились к программе «Доступні ліки». Поскольку аптеки участвуют в акции на добровольной основе и могут присоединиться к государственной программе в любое время, их количество постоянно растет, что дает украинцам возможность в полной мере реализовать свое право на бесплатные лекарственные средства.
Программа «Доступные лекарства» распространяется на всю территорию Украины, на сегодняшний день в ней принимает участие порядка 6 тысяч аптечных пунктов. Полный список аптек, где можно бесплатно получить лекарства (адреса и телефоны) указан на сайте Министерства здравоохранения.
Бесплатные лекарства для ребенка
Обеспечение бесплатными медицинскими препаратами детей обеспечивают такие госпрограммы:
«Дети, больные резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита»
«Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями»
«Дети с расстройствами психики и поведения из спектра аутизма»
«Онкогематологические больные»
«Дети, больные муковисцидозом»
Обновленный перечень медикаментов включает следующие медпрепараты: Тоцилизумаб, Панкреатин, Ритуксимаб, Филграстим, Эноксапарин натрия и Леветирацетам.
Бесплатные медицинские услуги
Программа медицинских гарантий призвана обеспечить украинцев качественной бесплатной врачебной помощью. Пациентам предоставляется определенный перечень и объем медицинских услуг, которые оплачивает государство. В пакет гарантированных МОЗ бесплатных медуслуг входит:
первичная медпомощь (семейный врач, терапевт и педиатр)
экстренная медицинская помощь (догоспитальные услуги)
амбулаторно-поликлинические услуги — консультации профильных врачей (лор, гастроэнтеролог, гинеколог, психиатр, стоматолог и т.д.), всевозможные виды обследований (лабораторные, инструментальные, функциональные), плановая и экстренная (неотложная) стоматологическая помощь, малые хирургические вмешательства
стационарная помощь — включает в себя проведение операций взрослым и детям по всевозможным медицинским направлениям (ортопедия, травматология, отоларингология, офтальмология, сосудистая хирургия, урология, нейрохирургия и онкология). Также в режиме стационара пациентам оказывается помощь с не хирургическими (соматическими) заболеваниями: акушерство, кардиология, аллергология, неврология, педиатрия, инфекционные болезни и прочее
медицинская реабилитация — помощь пациентам предоставляется с заболеваниями в подостром и восстановительном периодах. Под программу медицинских гарантий подпадают взрослые и дети (от трех лет) с поражениями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также дети, родившиеся преждевременно и/или больными
паллиативная медицинская помощь — уход и обслуживание неизлечимых больных (поддержание жизнедеятельности, консультирование, обезболивание, психологическая помощь пациентам и их семьям)
Помимо описанных выше пакетов услуг, в программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения существуют заболевания, признанные приоритетными в сфере здравоохранения на 2020-2022 годы. Деньги на их лечение выделяются в двойном размере.
Список приоритетных (безоплатных) медицинских услуг для пациента:
инфаркт миокарда — диагностика, проведение ангиографии, реканализации, стентирования, катетеризации коронарных артерий сердца и восстановление кровотока по инфаркт-зависимой артерии, медикаментозное обеспечение и реабилитация в остром периоде
острый мозговой инсульт (нарушение мозгового кровообращения) — своевременное диагностирование, лечение и ранняя реабилитация, проведение системной тромболитической терапии, МСКТ и МРТ
роды — медицинская помощь при естественных родах и кесаревом сечении, оказание помощи в случае осложнений, наблюдение за ребенком и его вакцинация (с согласия родителей), проведение первичной реанимации и стабилизации состояния новорожденных (при осложнениях)
сложная неонатальная помощь — в комплекс услуг входит: первичный осмотр, интенсивная терапия и респираторная поддержка, парентеральное питание, выхаживание новорожденных, проведение исследований и скринингов, транспортировка ребенка выездной неонатальной бригадой
онкоскрининг — обеспечивает раннее выявление новообразований. В пакет диагностических процедур по определению рака включены наиболее важные и эффективные услуги: маммография, гистероскопия и бронхоскопия, колоноскопия, цистоскопия, а также эзофагогастродуоденоскопия.
Бесплатная диагностика рака доступна для пациентов, которые находятся в группе риска. Как правило, повышенная вероятность развития новообразований наблюдается у мужчин и женщин в возрасте от 40 до 50 лет.
Как получить бесплатные медицинские услуги?
Воспользоваться всем перечнем услуг, предоставляемых в рамках государственной программы медицинских гарантий, можно в любой поликлинике и больнице. Пропуск на бесплатные обследования, анализы, лечебные процедуры и консультации профильных (узкоспециализированных) врачей выдает врач первичного звена, с которым у пациента подписана декларация.
Если пациент не имеет направления и на него не распространяются случаи по самообращению, медицинские услуги такому пациенту могут предоставляться на платной основе. Новости Украины - Сегодня, 21:29 108
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