Германия и Франция заблокировали трансляцию на сайте ООН выступлений представителей Донбассалй
Представители Германии и Франции заблокировали трансляцию на сайте ООН выступлений представителей Донбасса. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Ранее луганский МИД сообщил, что полномочные представители Луганска и Донецка представят позицию Донбасса на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по формуле Аррии, которое состоится 2 декабря по инициативе России.
Представитель РФ при ООН констатировал, что Берлин и Париж с самого начала подготовки к встрече «всеми правдами и неправдами пытались сорвать ее».
«Они (ФРГ и Франция) пошли на во многом беспрецедентный шаг — выступили против трансляции и архивирования данного мероприятия на сайте ООН. Такое право у них, безусловно, есть, но это означает, что, согласно принципу взаимности, мы тоже будем выступать против трансляции их Аррий», — предупредил Полянский.
Он рассказал, что представители ФРГ и Франции пытались убедить поменять формат докладчиков на «нормандский», а именно: Украина, Россия, Германия, Франция.
«Мы в ответ возразили, что «нормандский формат» лишь призван побуждать стороны внутриукраинского конфликта (Киев, Донецк и Луганск) выполнять Минские договоренности как единственную основу для мирного урегулирования на Востоке Украины. А без их прямого диалога никакого урегулирования не случится», — пояснил позицию России Полянский.
Он констатировал, что своими действиями Париж и Берлин пытаются «заткнуть рот представителям Донбасса» и «не допустить распространения на площадке ООН правдивой, а не приглаженной и извращенной в угоду Киеву информации о том, что происходит в процессе выполнения Минских договоренностей».
«Как бы то ни было, помешать выступить дончанам западники при всем старании не смогут. Встреча состоится и будет транслироваться, пусть не на сайте ООН, но на канале Постпредства России в YouTube, на нашем сайте будет храниться и запись встречи. Приглашаем всех желающих следить за ней в прямом эфире», — сообщил Полянский.
Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику. Новости в Мире - Сегодня, 11:31 344
Ранее луганский МИД сообщил, что полномочные представители Луганска и Донецка представят позицию Донбасса на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по формуле Аррии, которое состоится 2 декабря по инициативе России.
Представитель РФ при ООН констатировал, что Берлин и Париж с самого начала подготовки к встрече «всеми правдами и неправдами пытались сорвать ее».
«Они (ФРГ и Франция) пошли на во многом беспрецедентный шаг — выступили против трансляции и архивирования данного мероприятия на сайте ООН. Такое право у них, безусловно, есть, но это означает, что, согласно принципу взаимности, мы тоже будем выступать против трансляции их Аррий», — предупредил Полянский.
Он рассказал, что представители ФРГ и Франции пытались убедить поменять формат докладчиков на «нормандский», а именно: Украина, Россия, Германия, Франция.
«Мы в ответ возразили, что «нормандский формат» лишь призван побуждать стороны внутриукраинского конфликта (Киев, Донецк и Луганск) выполнять Минские договоренности как единственную основу для мирного урегулирования на Востоке Украины. А без их прямого диалога никакого урегулирования не случится», — пояснил позицию России Полянский.
Он констатировал, что своими действиями Париж и Берлин пытаются «заткнуть рот представителям Донбасса» и «не допустить распространения на площадке ООН правдивой, а не приглаженной и извращенной в угоду Киеву информации о том, что происходит в процессе выполнения Минских договоренностей».
«Как бы то ни было, помешать выступить дончанам западники при всем старании не смогут. Встреча состоится и будет транслироваться, пусть не на сайте ООН, но на канале Постпредства России в YouTube, на нашем сайте будет храниться и запись встречи. Приглашаем всех желающих следить за ней в прямом эфире», — сообщил Полянский.
Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии — неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику. Новости в Мире - Сегодня, 11:31 344
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