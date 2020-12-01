Участие представителей ЛНР и ДНР в заседании Совбеза ООН позволит вскрыть ложь Киева – ОП

Участие представителей ЛНР и ДНР в заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии позволит вскрыть ложь Киева относительно конфликта на Донбассе. Об этом заявил председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.

Ранее МИД Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале сообщил о том, что полномочные представители ЛНР и ДНР представят позицию Донбасса на заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии, которое состоится 2 декабря.

"Это позволит нашим представителям доказать о фактах лжи украинской стороны, нехватке политической воли киевского правительства в вопросе неукоснительного соблюдения Минских соглашений", - сказал Карякин.

Он отметил, что число жертв войны на Донбассе, в том числе и среди гражданского населения, сделало примирение между Республиками и Украиной крайне сложным.

"Ведь забыть погибших родных и близких невозможно. И понадобится несколько поколений, чтобы заглушить эту боль", - подчеркнул председатель ОП ЛНР.

Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии – неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику,

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

02 декабря — Луганск