Прокуратура способствовала выплате предприятием более 235 тыс. руб. долга по зарплате

Краснолучская прокуратура приняла меры реагирования, в результате которых одно из коммунальных предприятий города погасило более 235 тыс. руб. долга по заработной плате. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Основанием для проверки предприятия стало коллективное обращение работников по вопросу задолженности по заработной плате. На имя руководителя предприятия был внесен документ прокурорского реагирования об устранении нарушений трудового законодательства.

"По результатам рассмотрения данного документа работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 235 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

02 декабря — Луганск