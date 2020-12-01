Поздравление профсоюзов ЛНР с Днем банковского работника

Уважаемые работники Государственного банка ЛНР, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Совместными усилиями вы преодолели непростой период становления Государственного банка ЛНР. Сегодня высокопрофессиональный коллектив талантливых и самоотверженных специалистов с успехом реализует свой потенциал. Вы готовы двигаться вперед, укрепляя базис финансовой независимости нашего государства. Пусть в этом благородном деле будет вклад каждого из вас!

История неоднократно подтверждала социальную важность банковского дела. Банковскую систему можно смело назвать "экономической медициной", поскольку она несет полную ответственность за здоровье экономики. Пусть успешная реализация этой великой миссии будет поводом для каждого банковского сотрудника гордиться сделанным. Пусть и далее ваш опыт, профессионализм и целеустремленность позволяют вам решать задачи любой сложности!

Желаем всему коллективу Государственного банка ЛНР сил и оптимизма в ежедневной работе, счастья, здоровья и процветания. Пусть ваша работа приносит вам радость, благополучие и уверенность в будущем!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Игорь Рябушкин

Председатель профсоюза работников Государственного банка ЛНР

Марина Еремина

02 декабря — Луганск