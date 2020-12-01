Театр на Оборонной и МКСМ выразили соболезнования в связи с кончиной актрисы Анны Некряч (ФОТО)

Коллектив Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной и Министерство культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР выразили соболезнования родным и близким ушедшей из жизни заслуженной артистки Украины, актрисы луганского украинского театра Анны Некряч. Об этом сообщила пресс-служба МКСМ со ссылкой на учреждение культуры."Коллектив Луганского театра на Оборонной глубоко скорбит в связи с уходом из жизни заслуженной артистки Украины Анны Ивановны Некряч. Актриса скончалась 1 декабря на 101-м году жизни", – говорится в сообщении.В театре на Оборонной добавили, что актриса была творческим наставником для целой плеяды молодых актеров."Легендарная актриса театра обогатила своим талантом, ярким дарованием театральную сокровищницу Луганщины. Светлая и добрая память об Анне Ивановне Некряч будет жить в сердцах коллег, друзей и поклонников ее таланта", – отметили в учреждении культуры.Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР присоединяется к соболезнованиям в связи с постигшей всю театральную среду Республики утратой и выражает искреннее сочувствие родным и близким покойной.Напомним, 10 июля нынешнего года Некряч отпраздновала столетний юбилей.Анна Ивановна Некряч родилась в 1920 году в селе Жуки Тахтауловского района Полтавской области. Свою жизнь она посвятила Луганскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру, где проработала более 50 лет. В 1960 году удостоена почетного звания "Заслуженная артистка Украины", награждена орденом Трудового Красного Знамени, знаком "Шахтерская слава" третьей степени. Ветеран труда. В творческом багаже актрисы насчитывалось около 150 ролей.02 декабря — Луганск