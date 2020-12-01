Ветеринары провели учения по ликвидации условного очага заболевания животных (ФОТО)

Командные учения по оперативному реагированию на возможное возникновение очага заразного заболевания животных прошли на базе Республиканского государственного лабораторно-диагностического центра ветеринарной медицины. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В ходе учений сотрудники структурных подразделений Государственной службы ветеринарной медицины (ГСВМ) из всех регионов Республики отработали меры оперативного реагирования при подозрении на африканскую чуму свиней.Ветеринары продемонстрировали навыки по отбору проб условно паталогического материала от павшего животного с соблюдением мер биологической безопасности, его упаковке и транспортировке, утилизации павших животных, а также дезинфекции с применением специальных дезсредств и оборудования.Начальник ГСВМ ЛНР Наталия Суркис отметила, что ветеринар в условиях чрезвычайных ситуациях должен обладать такими качествами, "как знания и умения, мужество и терпение, честность и объективность", так как "права на ошибки нет"."Сегодняшние учения показали, что имеющиеся в распоряжении службы силы и средства позволяют эффективно решать задачи по предупреждению и ликвидации возникновения опасных и особо опасных заразных заболеваний. А участники мероприятий продемонстрировали высокий уровень и профессиональную подготовку", - сказала она.Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Галина Черепаха подчеркнула, что отработка навыков реагировать на чрезвычайные ситуации, смоделированные в ходе учений, очень важна, потому что многие заболевания животных смертельно опасны для человека."И данные мероприятия направлены на предотвращение возникающих подобных ситуаций, и мы видим, что наша ветеринарная медицина готова к тому, чтобы население нашей Республики находилось в безопасности", - резюмировала первый замминистра.02 декабря — Луганск