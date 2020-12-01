Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.)", — заявил Кулеба агентству Укринформ.

Фото: © Li Muzi XinHua GloballookpressУкраина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.вЃЈЗаседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.Онлайн-мероприятие пройдет в среду по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.вЃЈвЃЈРанее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.