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Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН

Sergey Сегодня, 14:150Новости
Украина объявила о бойкоте встречи Совбеза ООН
Фото: © Li Muzi XinHua Globallookpress
Украина намерена бойкотировать встречу СБ ООН по формуле Арриа, в которой ожидается участие представителей ДНР и ЛНР, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
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Заседания по формуле Арриа — неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.
Онлайн-мероприятие пройдет в среду по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены полпред ЛНР в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
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"Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны — участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ (Трехсторонней контактной группы. — Прим. ред.)", — заявил Кулеба агентству Укринформ.

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Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Германия и Франция не дали транслировать встречу с представителями ДНР и ЛНР на сайте ООН.

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