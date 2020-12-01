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Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии

root Сегодня, 14:150Новости
Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности. Об этом он заявил, выступая на саммите ОДКБ, передает RT.
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«Белоруссия в 2020 году испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства… На кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

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По его словам, белорусской стороне предлагают поменять власть, а также социальные ориентиры, иначе страну угрожают «задавить санкциями».
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«Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки», — подчеркнул он.
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Ранее глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что может произойти в случае революции в республике.

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