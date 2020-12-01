Лукашенко заявил об угрозе целостности Белоруссии

«Белоруссия в 2020 году испытывает откровенное вмешательство во внутренние дела, в том числе через провоцирование гражданского недовольства… На кону стояли и до сих пор стоят гражданский мир и целостность нашей Белоруссии», — цитирует его ТАСС.

Фото: РИА НовостиПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за внешнего вмешательства в дела страны республика столкнулась с угрозой своей целостности. Об этом он заявил, выступая на саммите ОДКБ, передает RT.вЃЈвЃЈПо его словам, белорусской стороне предлагают поменять власть, а также социальные ориентиры, иначе страну угрожают «задавить санкциями».вЃЈ«Притом нам предлагают поменять власть, законы и социальное ориентирование с особой формой циничности. Уже даже не прячутся эти предложения за какие-то дипломатические формулировки», — подчеркнул он.вЃЈРанее глава белорусского МИД Владимир Макей рассказал, что может произойти в случае революции в республике.