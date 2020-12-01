Парижский саммит не дал толчок урегулированию в Донбассе из-за позиции Киева – Дейнего

Состоявшийся в декабре 2019 года в Париже саммит "нормандской четверки" не дал толчок процессу урегулирования конфликта в Донбассе из-за отсутствия политической воли у Киева. Об этом на состоявшемся в режиме видеоконференции заседании Совета Безопасности ООН по формуле Аррии заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего."Оценка выполнения итогов саммита 2019 года очевидна: отсутствие политической воли не позволяет Украине обеспечить ни добросовестное участие в Минских переговорах, ни эффективно организовать выполнение принятых на себя обязательств", - сказал он, отметив, что саммит "не дал положительного толчка процессу урегулирования".По итогам состоявшегося в Париже 9-10 декабря 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) стороны договорились об обмене пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" до Нового года, призвали обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также решили поддержать соглашение в рамках Контактной группы по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года."За год, прошедший после саммита, в полноценном понимании нет результата ни по одному пункту согласованных итогов", - подчеркнул Дейнего.Полпред ЛНР пояснил, что режим прекращения огня был согласован и начал действовать еще до саммита, с 21 июля 2019 года, "однако добиться его всеобъемлющей реализации не удается: принятое 22 июля 2020 года решение о дополнительных мерах по его обеспечению впоследствии дезавуировано Украиной, ее отказом от согласованных совместных инспекций в рамках координационного механизма".Он напомнил, что Украина также заблокировала обмен удерживаемыми лицами."В период после саммита условно можно говорить о реализации двух обменов. Однако до настоящего момента не завершен ни один из них по причине невыполнения Украиной так называемой процессуальной очистки – освобождения лиц, переданных в процессе обмена, от уголовного преследования в связи с событиями на Донбассе, как это предусмотрено пунктом 6 Протокола от 5 сентября 2014 года и пунктом 5 Комплекса мер. Дополнительно эта норма закреплена обязательствами, подписанными 23 декабря 2019 года и 8 апреля 2020 года главой украинской делегации Леонидом Кучмой, и без полноценного выполнения этой нормы обмены все еще не завершены", - констатировал представитель Республики.Он отметил, что украинская сторона сорвала согласованное на саммите открытие двух дополнительных пунктов пропуска чрез линию соприкосновения."В период строительства (пунктов пропуска) Украина постоянно уклонялась от совместного выхода на "нулевую точку" для согласования ключевых технических деталей", - сказал Дейнего, добавив, что в итоге, "проигнорировав все попытки согласованных действий", Украина "торжественно открыла" пункты пропуска, заявив об изменении их функционального назначения.Полпред ЛНР сообщил, что "как оказалось впоследствии, необходимые работы по подготовке инфраструктуры пунктов пропуска к открытию украинской стороной выполнены не были"."29 ноября нами получен запрос от украинской стороны на согласование гарантий безопасности для выполнения проектных работ для ремонта моста на пункте пропуска Луганск-Счастье", - напомнил Дейнего.Заседания членов Совета Безопасности ООН по формуле Аррии – неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с участием лиц, которых было бы полезно заслушать по той или иной теме. Формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику,Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".02 декабря — Луганск